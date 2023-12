Despegar Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Despegar liegt mit einem Wert von 50,45 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Internet & Katalog Einzelhandel", was einer Abweichung von 3 Prozent entspricht. Aufgrund dieses relativ hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral. Positive Diskussionen über Despegar nahmen in den letzten ein bis zwei Tagen zu, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist die Despegar-Aktie mit einer Rendite von 48,18 Prozent eine sehr gute Entwicklung auf. Auch im Branchenvergleich mit der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite von Despegar mit 49,74 Prozent deutlich über dem Durchschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Despegar-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,89 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 9,3 USD lag. Dies entspricht einer Abweichung von +34,98 Prozent, was aus charttechnischer Sicht als positiv zu bewerten ist. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +25,34 Prozent, was ebenfalls eine gute Bewertung in Bezug auf die kurzfristige Entwicklung der Aktie darstellt.

Insgesamt erhält die Despegar-Aktie somit gute Bewertungen in den Kategorien fundamentale Kriterien, Anleger-Sentiment, Branchenvergleich und technische Analyse.