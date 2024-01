Despegar Aktie: Endlich geschafft?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Despegar ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen dominierten jedoch eher negative Themen in den Gesprächen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führte.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt eine Verschlechterung der Stimmung in den letzten vier Wochen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb dabei unverändert.

Der Relative Strength Index (RSI) der Despegar-Aktie zeigt weder überkaufte noch unterkaufte Werte und erhält daher eine neutrale Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI bestätigen diese Einschätzung.

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine positive Einschätzung. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage zeigen einen positiven Trend mit Abweichungen von +33,8 Prozent bzw. +18,99 Prozent.

Insgesamt erhält Despegar daher eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht und wird als "Gut" eingestuft.