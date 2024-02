Deson Development Aktie: Das ist einfach klasse!

Deson Development: Aktienanalyse zeigt Unterbewertung und starke Performance

Die Dividende von Deson Development liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bauwesen (6,64 %) als niedrig einzustufen ist. Die Differenz beträgt 6,64 Prozentpunkte, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

In fundamentaler Hinsicht zeigt sich die Aktie von Deson Development jedoch positiv. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,12 liegt sie 81 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Bauwesen-Branche, was auf eine Unterbewertung hindeutet und somit die Einstufung "Gut" ergibt.

Die Performance der Deson Development-Aktie in den letzten 12 Monaten betrug 21,74 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Bauwesen-Branche im Durchschnitt um -38,41 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +60,15 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Immobiliensektor lag die Rendite mit -38,2 Prozent im letzten Jahr deutlich unter der Performance von Deson Development.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Ergebnisse. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen deutlich über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält Deson Development also eine positive Einschätzung in allen analysierten Bereichen.