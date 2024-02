Deson Development Aktie: Was für ein Plan!

Der Aktienkurs von Deson Development hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,74 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -37,69 Prozent gefallen sind. Das bedeutet eine Outperformance von +59,43 Prozent im Branchenvergleich für Deson Development. Im "Immobilien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -37,49 Prozent, wobei Deson Development 59,23 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für das Unternehmen in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich feststellen, dass Deson Development über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erforderlich ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Deson Development in diesem Punkt daher die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) von Deson Development beträgt 62,5, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 26,47, was wiederum zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Gut" für das Unternehmen.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 6,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen, 6,61). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Deson Development daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.