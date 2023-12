Desktop Metal Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Alten":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Desktop Metal diskutiert, wobei vor allem überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den negativen Aspekten rund um Desktop Metal beschäftigt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, mit dem beurteilt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Desktop Metal-Aktie beträgt derzeit 48, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 52,44 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Desktop Metal-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,61 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,752 USD liegt, was einer Abweichung von -53,29 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 0,88 USD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Desktop Metal somit ein "Schlecht"-Rating anhand der einfachen Charttechnik.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum deutet sich für Desktop Metal eine erhöhte Aktivität an, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Daher ergibt sich insgesamt für Desktop Metal in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".