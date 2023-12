Desktop Metal Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die technische Analyse der Desktop Metal-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,57 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,783 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -50,13 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 0,82 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 0,783 USD liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit neun Tagen, in denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, im Vergleich zu nur vier Tagen mit vorherrschender negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Desktop Metal diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Desktop Metal-Aktie beträgt 29, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung zum Positiven tendiert. Dadurch erhält Desktop Metal insgesamt ein "Gut"-Rating.