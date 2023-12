Desktop Metal Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Desktop Metal-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 1,57 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0.812 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -48,28 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 0,83 USD, was zu einem Abstand von -2,17 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat die Aktie in der Vergangenheit eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was zu einer weiteren Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt wird Desktop Metal in diesem Punkt als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Desktop Metal überwiegend positiv sind, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt. Die Anlegerstimmung wird somit als angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 38, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 47,65 und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Desktop Metal.