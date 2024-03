Desktop Metal Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Desktop Metal-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 1,2 USD für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,643 USD, was einem Unterschied von -46,42 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft analysiert. Für diesen Wert (0,62 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,71 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Aktie, nämlich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Desktop Metal für die einfache Charttechnik somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen rund um Desktop Metal auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den beiden vergangenen Wochen häufen sich insgesamt die negativen Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

Der Relative Strength Index (RSI) für Desktop Metal liegt bei 33,8, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Aktie von Desktop Metal wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Schlecht"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Desktop Metal zeigt kaum Änderungen, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insgesamt erhält die Aktie von Desktop Metal bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".