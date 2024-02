Desktop Metal Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Aktienanalyse von Desktop Metal ergibt, dass sich der Kurs von 0,551 USD derzeit um -17,76 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt hat. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auch basierend auf den vergangenen 200 Tagen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -57,94 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Desktop Metal eher neutral diskutiert. An sechs Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den vergangenen ein bis zwei Tagen, zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt somit insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Desktop Metal.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Desktop Metal beträgt derzeit 55,37 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 54,73 eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Desktop Metal wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.