Desktop Metal Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

In den letzten 200 Handelstagen schloss die Desktop Metal-Aktie durchschnittlich bei 1,59 USD. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs jedoch bei 0,759 USD, was einem Unterschied von -52,26 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,84 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von -9,64 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Anleger diskutierten verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Desktop Metal, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Die Diskussionsintensität der Aktie war erhöht, was auf ein starkes Interesse der Anleger hinweist. Jedoch ist die Rate der Stimmungsänderung negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Desktop Metal-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 40, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 51,92 eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Aktie.