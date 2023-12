Designer Brands Aktie: Es gibt was neues!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Designer Brands als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Designer Brands-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 53,99, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 58,73, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende kann eine Investition in die Aktie von Designer Brands derzeit eine Dividendenrendite in Höhe von 1,68 % bieten, was jedoch einen geringeren Ertrag von 1,7 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel bedeutet. Somit fällt die Dividendenpolitik des Unternehmens niedriger aus und wird daher als "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie derzeit 8,23, was 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel) von 36 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Designer Brands derzeit bei 9,77 USD liegt, während der Kurs der Aktie selbst bei 8,85 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -9,42 Prozent und zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 10,07 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -12,12 Prozent als "Schlecht" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".