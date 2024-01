Designer Brands Aktie: Aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Das Unternehmen Designer Brands scheint auf den ersten Blick preisgünstig zu sein, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 8,23 deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Spezialität Einzelhandel" von 37 beträgt der Abstand aktuell 78 Prozent. Aufgrund des niedrigen KGVs wird die Aktie daher als "günstig" eingestuft und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Designer Brands-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 9,76 USD weist eine Abweichung von -7,99 Prozent auf. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 9,75 USD liegt mit einer Abweichung von -7,9 Prozent unter dem aktuellen Kurs von 8,98 USD. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die aktuelle Dividendenrendite für Designer Brands beträgt 1,68 Prozent in Bezug auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert von 1,78 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Designer Brands liegt bei 45,32, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 70, was als Indikator für eine überkaufte Situation betrachtet wird und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".