Design Therapeutics Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die technische Analyse von Design Therapeutics-Aktien zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des letzten 200 Handelstages beträgt 3,61 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,85 USD liegt, was einer Abweichung von -21,05 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 2,55 USD, was über dem letzten Schlusskurs von 2,85 USD liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. In Summe ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) von Design Therapeutics liegt bei 58,73, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 36 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 "Gut"-Rating und keine "Schlecht"-Bewertungen für Design Therapeutics vergeben, was zu einer langfristigen "Gut"-Bewertung führt. Das mittlere Kursziel liegt bei 24 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral, mit mehr positiven als negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Design Therapeutics von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung für die Anlegerstimmung.