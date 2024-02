Design Capital Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Design Capital wurden der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 33,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Design Capital-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und deshalb ein "Neutral"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 überkauft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung für Design Capital führt.

Ein weiterer Aspekt, der bei der Analyse berücksichtigt wurde, ist das Sentiment und Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in den sozialen Medien spielen dabei eine Rolle. Bei Design Capital wurde eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung festgestellt, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Auch die Anlegerstimmung und Meinungen auf sozialen Plattformen wurden untersucht. Die Kommentare und Befunde wurden als neutral bewertet, ebenso wie die Themen, die in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Abschließend wurde die technische Analyse durchgeführt, bei der die 200-Tage-Linie (GD200) und der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage berücksichtigt wurden. Aufgrund der Abweichungen von -8,75 Prozent zur GD200 und +4,29 Prozent zur GD50 lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral" für Design Capital.