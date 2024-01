Design Capital Aktie: Ist das noch normal?

Design Capital wurde in den letzten Monaten hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führte. Insgesamt ergibt sich damit für Design Capital die Gesamtbewertung: "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Design Capital verläuft aktuell bei 0,08 HKD. Der Aktienkurs selbst ging aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -15 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage entspricht die aktuelle Differenz einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Design Capital. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich damit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Design Capital-Aktie beträgt aktuell 57, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Design Capital damit ein "Neutral"-Rating.