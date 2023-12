DesignOne Japan Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand die Aktie von Designone Japan zuletzt im Fokus der Diskussionen, ohne dass es zu besonders positiven oder negativen Ausschlägen kam. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Designone Japan, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Designone Japan-Aktie derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 171,62 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 135 JPY liegt, was einer Abweichung von -21,34 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (154,64 JPY) liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -12,7 Prozent führt. Insgesamt erhält die Designone Japan-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung im Rahmen trendfolgender Indikatoren.

Das Stimmungsbild bei Designone Japan hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, weder in Bezug auf besonders positive noch negative Themen. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb die Bewertung in diesem Bereich "Neutral" ausfällt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Designone Japan-Aktie hat einen Wert von 74, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 69,66, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Designone Japan.