DesignOne Japan Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. In Bezug auf Designone Japan wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bewertet und liegt derzeit bei 74,07 Punkten, was auf eine überkaufte Aktie hinweist, und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder überkaufte noch -verkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) ergibt eine Abweichung von -21,34 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) um 12,7 Prozent niedriger, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Stimmung neutral ist und überwiegend neutrale Themen aufgegriffen wurden, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Designone Japan wird daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.