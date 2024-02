Gunosy Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Gunosy wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der unterschiedlichen Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Themen rund um den Wert wurden größtenteils als neutral betrachtet. Auf dieser Basis lässt sich daher die Einstufung "Neutral" festlegen, da die Anleger-Stimmung insgesamt neutral ist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Gunosy liegt aktuell bei 84,73 Punkten, was darauf hindeutet, dass Gunosy überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass Gunosy weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Somit erhält das Gunosy-Wertpapier insgesamt ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird Gunosy derzeit als "Gut" eingestuft. Der Kurs der Aktie verläuft um +7,36 Prozent über dem GD200. Auf der anderen Seite liegt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) von Gunosy bei -2,1 Prozent Abweichung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut" für die Aktie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung in der Kommunikation über Gunosy in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Gunosy lässt darauf schließen, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch komplett unbeachtet bleibt. Dies führt auch hier zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie dadurch mit einem "Neutral"-Rating bewertet.