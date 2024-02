Desert Mountain Energy Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Desert Mountain Energy-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 73,91, was auf eine Überbewertung hindeutet und somit zu einer schlechten Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne deutliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den letzten Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf den Aktienkurs zeigt sich eine Underperformance von Desert Mountain Energy im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche und dem gesamten "Materialien"-Sektor. Die Aktie erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -87,12 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -21,6 Prozent gefallen sind.

Desert Mountain Energy schüttet auch niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Insgesamt ergibt sich daher ein schlechtes Rating für Desert Mountain Energy basierend auf dem RSI, dem Anleger-Sentiment, dem Branchenvergleich des Aktienkurses und der Dividendenpolitik.