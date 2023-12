Desert Mountain Energy Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Aktienkurs von Desert Mountain Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -84,56 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite damit um 73,05 Prozent unter dem Durchschnitt von -11,51 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,51 Prozent, was bedeutet, dass Desert Mountain Energy aktuell 73,05 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Desert Mountain Energy bei 0,39 CAD, was +11,43 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -53,01 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Neutral" aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der Desert Mountain Energy liegt bei 11,11, was als überverkauft betrachtet wird, was wiederum zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie RSI daher als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Desert Mountain Energy veröffentlicht, und der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut" für die Desert Mountain Energy Aktie.