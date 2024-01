Desert Metals Ltd Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der gleitende Durchschnittskurs der Desert Metals beläuft sich mittlerweile auf 0,06 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,042 AUD erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -30 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,05 AUD, was einen Abstand von -16 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Schlecht".

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Desert Metals haben sich in den vergangenen vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt der RSI7 bei 68,75 Punkten, was darauf hinweist, dass Desert Metals weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,36 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält das Desert Metals-Wertpapier in allen analysierten Bereichen ein "Neutral"-Rating.