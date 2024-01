Desert Metals Ltd Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen wird auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI für Desert Metals liegt bei 100, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 41,07, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Desert Metals ein "Schlecht"-Rating.

Desert Metals kann auch hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. Die Aktie hat eine mittlere Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Desert Metals in diesem Punkt eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da der aktuelle Kurs von 0,05 AUD 16,67 Prozent unter dem GD200 (0,06 AUD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,05 AUD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Desert Metals-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Desert Metals eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Desert Metals daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.