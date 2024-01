Desert Gold Ventures Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Desert Gold Ventures wird derzeit in einer technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,05 CAD, während der Aktienkurs bei 0,04 CAD um -20 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,04 CAD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Desert Gold Ventures mit 0 Prozent 3,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Metalle und Bergbau". Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Desert Gold Ventures wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist Desert Gold Ventures eine Rendite von -36,36 Prozent auf, was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite mit -26,04 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.