Desert Gold Ventures Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation. Im Falle von Desert Gold Ventures wird der RSI sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis bewertet.

Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Desert Gold Ventures-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 66,67, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Desert Gold Ventures somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt sich ein ähnliches Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Desert Gold Ventures-Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Desert Gold Ventures von 0,04 CAD mit -20 Prozent Entfernung vom GD200 (0,05 CAD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -20 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Desert Gold Ventures-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Desert Gold Ventures in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -36,36 Prozent erzielte. Dies bedeutet eine Underperformance von -25,25 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -11,12 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors, der eine Rendite von -11,12 Prozent im letzten Jahr hatte, lag die Desert Gold Ventures-Aktie 25,25 Prozent unter diesem Wert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.