Desenio AB Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Desenio liegt bei 60,5, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 64,74, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen beeinflussen die Einschätzungen für Aktien. Bei Desenio wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, weshalb eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment und Buzz abgegeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Desenio eher neutral diskutiert. An einem Tag war die Stimmung negativ, während an fünf Tagen überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Desenio bei 1,02 SEK liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,449 SEK liegt. Dies bedeutet eine Distanz von -55,98 Prozent zum GD200 und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,57 SEK, was einer Distanz von -21,23 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält Desenio daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

