Desenio AB Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Stimmungsindikator für die Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt vermehrt über die Aktie von Desenio diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen überwogen. In den vergangenen Tagen war das Interesse am Meinungsmarkt bezüglich positiver und negativer Themen rund um Desenio eher gering. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Anleger-Stimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein ähnliches Bild: In den letzten Monaten gab es keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Hinsichtlich des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich folgendes Bild: Der 7-Tage-RSI liegt bei 81,57 Punkten, was darauf hindeutet, dass Desenio derzeit überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,67, was bedeutet, dass Desenio hier weder überkauft noch überverkauft ist und somit neutral bewertet wird.

Die technische Analyse der Desenio-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 0,79 SEK für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,3475 SEK, was einem Unterschied von -56,01 Prozent entspricht und daher zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,43 SEK liegt mit einem Abstand von -19,19 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem schlechten Rating führt.

Insgesamt erhält die Desenio-Aktie sowohl hinsichtlich des RSI als auch der technischen Analyse eine negative Bewertung.