Descartes Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Descartes-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 3 Analystenbewertungen erhalten. Eine Einstufung war dabei "Gut", eine "Neutral" und eine "Schlecht". Diese Bewertungen ergeben im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Eine aktuelle Betrachtung der Analysten-Einstufungen zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine positiven Einschätzungen gab, sondern nur eine "Schlecht"-Bewertung. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 86,33 CAD, was einem potenziellen Kursrückgang von -25,68 Prozent vom letzten Schlusskurs von 116,16 CAD entspricht.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 21,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Descartes-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen aktuell eine überwiegend positive Stimmung und Meinungen über das Unternehmen. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie als "Gut" bewertet werden kann.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Descartes in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.