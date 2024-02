Descartes Aktie: Das ist ein Hammer

Der Aktienkurs von Descartes hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,51 Prozent erzielt, was 27,81 Prozent über dem Branchendurchschnitt (-2,3 Prozent) im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt -5,75 Prozent, wobei Descartes aktuell 31,26 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Descartes im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht, aber in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Markt auch mit positiven Themen rund um Descartes. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Descartes wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt Descartes bei 68,06 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI25 weist mit einem Wert von 33,42 auf ein "Neutral"-Rating hin. Daher erhält Descartes eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.