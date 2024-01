Descartes Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Descartes-Aktie abgegeben. Davon wurden 1 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" bewertet. Somit ergibt sich ein Gesamturteil von "Gut". Die jüngste Bewertung führt jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Descartes aus dem letzten Monat ist "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92 CAD ermittelt, was einem Abwärtspotenzial von -17,36 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Descartes somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Descartes diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein trübes Bild: Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Descartes-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Descartes-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,73 Prozent erzielt, was 10,76 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 8,48 Prozent, und Descartes liegt aktuell 11,26 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut" im Branchenvergleich Aktienkurs.