Descartes Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Softwareanbieter Descartes wird derzeit als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie 61,18 beträgt, was einem 6-prozentigen Abstand zum Branchen-KGV von 57,54 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Descartes in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung nur eine schwache Aktivität im Netz generiert hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment für Descartes zeigt eine überwiegend positive Meinung in den sozialen Medien, aber in den letzten Tagen haben sich die Diskussionen vor allem auf negative Themen rund um das Unternehmen konzentriert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

In Bezug auf den Aktienkurs hat Descartes im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,95 Prozent erzielt, was 17,01 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt -4,67 Prozent, und Descartes liegt derzeit 23,61 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.