Desarrolladora Homex Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Aktie von Desarrolladora Homex Sab De Cv weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich der Haushalts-Gebrauchsgüter beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als unrentables Investment angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Desarrolladora Homex Sab De Cv mit 0,13 deutlich niedriger ist als das von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (26,84). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung basierend auf der fundamentalen Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" erzielte die Aktie von Desarrolladora Homex Sab De Cv im letzten Jahr eine Rendite von -50 Prozent, was 48,07 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -0,23 Prozent, aber Desarrolladora Homex Sab De Cv liegt aktuell 49,77 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Desarrolladora Homex Sab De Cv festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Daher wird die Aktie in Bezug auf diese Kriterien mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Desarrolladora Homex Sab De Cv aufgrund der genannten Aspekte eine "Neutral"-Bewertung.