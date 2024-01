Desarrolladora Homex Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Aktienkurs von Desarrolladora Homex Sab De Cv hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um -0,63 Prozent gefallen, was für Desarrolladora Homex Sab De Cv eine Underperformance von -49,37 Prozent bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei 2,15 Prozent im letzten Jahr, wobei Desarrolladora Homex Sab De Cv um 52,15 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Desarrolladora Homex Sab De Cv beschäftigt hat.

In der technischen Analyse erhält die Desarrolladora Homex Sab De Cv-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,014 MXN lag, was einem Unterschied von +40 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 0,01 MXN um +40 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Desarrolladora Homex Sab De Cv-Aktie beträgt 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 40, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Kriterien eine "Neutral"-Bewertung für die Desarrolladora Homex Sab De Cv-Aktie.