Desarrolladora Homex Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Aktie von Desarrolladora Homex Sab De Cv wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 0,13 liegt die Aktie insgesamt 100 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der bei 26,2 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 66,67 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet.

Die Performance der Aktie von Desarrolladora Homex Sab De Cv in den letzten 12 Monaten beträgt -50 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche eine Underperformance von -49,68 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 49,33 Prozent deutlich darunter. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Desarrolladora Homex Sab De Cv wird als "Neutral" bewertet. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Diskussionen über die Aktie, und der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark positiv noch negativ zu der Aktie geäußert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.