Derwent London Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum und zeichnet dies für die Derwent London PLC für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 69,07, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 30, was ebenfalls als "Neutral" interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral" Einstufung für die RSI.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Derwent London PLC ist insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen wurden keine extrem positiven oder negativen Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Analysten bewerten die Aktie langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analystenmeinungen waren 2 positiv, 2 neutral und 1 negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 2421 GBP, was einer Erwartung von 13,03 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auf Basis aller Analystenschätzungen als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Derwent London PLC-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2138,5 GBP liegt, was nahe dem aktuellen Schlusskurs von 2142 GBP liegt. Dies führt zu einer "Neutral" Bewertung. Hingegen ergibt die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung für die Derwent London PLC-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und der Analystenbewertungen.