Derwent London Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient als Indikator in der technischen Analyse. In Bezug auf Derwent London PLC wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 48,11 Punkten, was bedeutet, dass die Derwent London PLC-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, basierend auf 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 39,64 ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit auch eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung für Derwent London PLC zeigt, dass die Aktie in den vergangenen zwölf Monaten von Research-Analysten mit 2 positiven, 2 neutralen und 1 negativen Bewertungen versehen wurde, was eine langfristige Einstufung als "Neutral" ergibt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 2421 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 0,79 Prozent entspricht, und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung für Derwent London PLC positiv ausfallen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In den letzten zwei Wochen wurden Derwent London PLC von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, und es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt. Daher erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.