Derwent London Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Stimmungs- und Buzz-Faktor ist ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien, der neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt. Bei der Untersuchung der Aktie von Derwent London PLC ergab sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität aufwies, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Derwent London PLC zeigte unserer Messung nach kaum Änderungen und führte zu einem "Neutral"-Rating. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhielt die Aktie somit insgesamt die Note "Schlecht".

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Derwent London PLC von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 2 "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Dies führte zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral". Kurzfristig betrachtet, gab es aus institutioneller Sicht 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral"-Titel führte. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 2443,75 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 25,26 Prozent bedeutet und zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die charttechnische Entwicklung der Derwent London PLC-Aktie zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers durch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 111,92 GBP liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Derwent London PLC-Aktie einen Wert für den RSI7 von 96,1, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie einen Wert für den RSI25 von 8,6, der eine "Gut"-Einstufung bedingt. Dies resultiert in einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.