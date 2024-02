Derwent London Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Derwent London PLC-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 2063,28 GBP verzeichnet. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch bei 1946 GBP, was einer Abweichung von -5,68 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2152,66 GBP) übertrifft den letzten Schlusskurs um -9,6 Prozent. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie auf beiden Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Analysten haben in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 6 Bewertungen für die Derwent London PLC-Aktie abgegeben. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Neutral", bestehend aus 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Für den vergangenen Monat ergab sich eine Einstufung von 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 25,58 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. In Summe erhält die Derwent London PLC-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 47,56 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 59,56 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Somit erhält die Derwent London PLC-Aktie für beide RSI-Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt wird die Derwent London PLC-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung, des Relative Strength Index und des Sentiments mit einer "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Bewertung eingestuft.

Derwent London kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Derwent London jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Derwent London-Analyse.

Derwent London: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...