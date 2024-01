Derwent London Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Analyse der Derwent London PLC-Aktie in den letzten zwölf Monaten zeigt, dass die Bewertungen der Analysten insgesamt gemischt sind: 2 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Derwent London PLC. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 2421 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 2310 GBP liegt, was eine erwartete Kursentwicklung von 4,81 Prozent ergibt. Basierend auf diesen Zahlen lautet die Gesamteinschätzung der Analysten "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 2110,13 GBP, während der letzte Schlusskurs 2310 GBP beträgt. Dies stellt eine Abweichung von +9,47 Prozent dar und führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, mit einer Abweichung von +7,42 Prozent. Insgesamt wird die Aktie basierend auf der technischen Analyse als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Derwent London PLC-Aktie einen Wert von 67 für die letzten 7 Tage und 38,6 für die letzten 25 Tage. Beide Werte führen zu einer neutralen Bewertung des RSI für die Aktie.

Das Sentiment und der Buzz um die Derwent London PLC-Aktie in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme an positiven Kommentaren, was zu einer positiven Bewertung führt. Gleichzeitig wird jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit in den Diskussionen verzeichnet, was zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung basierend auf den Analystenbewertungen, der technischen Analyse, dem RSI und dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.