Derwent London Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Derwent London PLC 2 Mal eine positive Einschätzung, 3 Mal eine neutrale Einschätzung und 1 Mal eine negative Bewertung gegeben. Langfristig betrachtet, wird dem Titel daher von institutioneller Seite aus ein "Neutral"-Rating verliehen. Im zurückliegenden Monat wurden 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Empfehlungen ausgesprochen, wodurch die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs der Aktie von 1965 GBP im Blick. Auf dieser Grundlage erwarten sie eine Entwicklung von 24,36 Prozent und setzen ein durchschnittliches Kursziel von 2443,75 GBP. Diese Entwicklung wird als positiv bewertet und führt zu einer Gesamteinschätzung des Titels als "Neutral" durch institutionelle Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Derwent London PLC in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist. Dies führt dazu, dass die Aktie eine negative Bewertung erhält. Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Eine Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Zur Bewertung, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 60,19 Punkten, was bedeutet, dass die Derwent London PLC-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Insgesamt erhält die Derwent London PLC daher eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Einschätzungen der Analysten, das Sentiment und den Relative Strength Index.