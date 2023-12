Mit Dermata Therapeutics wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die technische Analyse der Dermata Therapeutics-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 1,45 USD verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs mit 0,693 USD um 52,21 Prozent unter diesem Wert liegt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,73 USD, was einer Differenz von -5,07 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei an sechs Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie durch die Redaktion führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Dermata Therapeutics als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 77,67, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 51,55 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang zeigt die Analyse, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung für die Dermata Therapeutics-Aktie.