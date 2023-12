Dermata Therapeutics Aktie: Aus und vorbei!

Die Dermata Therapeutics-Aktie zeigt in der technischen Analyse eine negative Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1,31 USD, was einem Abweichung von -55,73 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,69 USD) weicht mit -15,94 Prozent negativ vom letzten Schlusskurs (0,58 USD) ab. Aufgrund dieser Entwicklungen erhält die Dermata Therapeutics-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Dermata Therapeutics liegt bei 86,18, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI25 liegt mit 70 in einem überkauften Bereich, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien erhält die Dermata Therapeutics-Aktie jedoch eine positive Bewertung. Die Stimmung hat sich in den letzten Wochen verbessert und auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Dermata Therapeutics. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen werden ebenfalls als neutral bewertet. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Dermata Therapeutics daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.