Dermapharm gibt Gas. BioNTech füllte die Kassen. Nach grosser Frankreich-Übernahme wird man nun in Österreich fündig.

Die Dermapharm Holding SE (ISIN: DE000A2GS5D8), ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln, der durch die Zusammenarbeit mit BioNTech eine Sonderkonjunktur erlebte. Dermapharm konnte in den letzten Jahren – wohl 2022 zum letzten Mal mit wesentlicher Bilanzwirkung – als Partner der Mainzer hochmargige Umsätze realisieren. Für die erwartet wegfallenden Umsätze schaute sich das Management von Dermapharm rechtzeitig nach „Ersatz“ um. Dabei hat die prall gefüllte „BioNTech-„Kasse bestimmt die Dimensionen des Möglichen nach oben geschoben.

Letztes Jahr brachte die Übernahme der französischen Arkopharma langfristig die Dermapharm dauerhaft in neue Dimensionen – Closing am 5. Januar 2023.

Der Zukauf Arkopharma erlöste im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von über 200 Mio EUR, wovon circa 8,5 % in die Forschung & Entwicklung neuer Präparate fließen, und generierte eine EBITDA-Marge von mehr als 20 %. Dazu kommen die in 2022 um 8,7 % auf 1.025 Mio EUR gestiegenen Dermapharm-Umsätze – natürlich mit einem wegfallenden BioNTech-Anteil. Das um Einmaleffekte bereinigte Konzern-EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 % auf 360 Mio EUR mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 35,1 %.

Wachstumstreiber im Geschäftsjahr 2022 waren das breit diversifizierte Dermapharm-Produktportfolio. Präparate wie Dekristol®, Ampho-Moronal®, Myditin®, Tromcardin® und Keltican® entwickelten sich im Geschäftsjahr 2022 besonders erfreulich. Hervorzuheben sei auch eine deutlich verbesserte Leistungsfähigkeit der ausländischen Tochtergesellschaften. Des Weiteren generierten die neu akquirierten Unternehmen im Segment „Pflanzliche Extrakte“ weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum. Und damit es in 2023 neben der Arkopharma-Konsolidierung noch weiter voran geht,…

… kauft Dermapharm in Österreich zu – passt ins Konzept.

Und wieder erwirbt die Dermapharm AG – 100%-Tochter der Dermapharm Holding SE. Diesmal wurden am 7. Juni 2023 vertraglich wesentliche Anteile an der Pharmazeutische Fabrik Montavit Gesellschaft m.b.H. („Montavit“) in Absam, Tirol, Österreich, übernommen. Das 1945 gegründete Familienunternehmen Montavit entwickelt und produziert Arzneimittel und Medizinprodukte. Dabei fokussiere sich Montavit auf die Therapiebereiche Urologie, Gynäkologie, Allergietherapie und pflanzliche Arzneimittel. Die Kernkompetenz liege in der Herstellung steriler Kathedergele.

„Montavit stellt eine sehr interessante Erweiterung des Sortimentes in unseren Kerntherapiegebieten dar. Insbesondere auf dem Gebiet der Urologie gilt Montavit bei den Kathetergelen seit den 1970er Jahren als Pionier. Mit denen unter der Marke „Cathejell“ vertriebenen Produkten ist Montavit nicht nur klarer Marktführer in Österreich, sondern auch sehr erfolgreich in Märkten wie Italien, Spanien, Israel, Indonesien, Korea, Australien, Südafrika“, so Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender der Dermapharm Holding SE.

Offensichtlich brauchte man in Österreich „einen starken Partner“ – geht um Synergien, wohl auch Investitionen.

Die Eigentümerfamilie freue sich über die Investition in das Unternehmen Montavit durch die Dermapharm AG. „Durch diesen Zusammenschluss ist die Absicherung der Arbeitsplätze, des Standorts und der Erhalt und die Weiterentwicklung unseres Produktportfolios gelungen,“ zeigt sich geschäftsführende Gesellschafterin Mag. Katherina Schmidt erfreut. Die Unternehmerfamilie sehe der Zusammenarbeit und den weiteren Entwicklungsmöglichkeiten in der Zukunft auf Grund der vorhandenen Synergien vollauf positiv entgegen.

Moderne Produktionsstätte – wird wohl demnächst auch von anderen Dermapharm-Einheiten genutzt werden.

Montavit produziert Arzneimittel und Medizinprodukte nach europäischen Standards und exportiert die Produkte in über 80 Länder. Die Vermarktung erfolgt entweder durch die eigene Organisation oder durch Distributionspartner. Demnächst wird man sich auf das Netzwerk von Dermapharms-Vertrieb einstellen. Und für Dermapharm wird auch die Produktionsstätte im Verbind interessant sein: Produktion und Abfüllung erfolgen ausschließlich im hochmodernen Stammwerk in Absam, was zu Dermapharms „Made in Europe“ Strategie passt. Neben der Kernkompetenz zur Herstellung der Kathedergele verfüge das Unternehmen auch über eine langjährige Expertise zur Herstellung und Verpackung von Granulaten und Puder, Tabletten und Dragees sowie Liquida und Suppositorien und bietet dieses Know-how auch B2B Kunden an.

Dermapharm wächst und wächst…

Dermapharm vertreibt im Segment „Markenarzneimittel und andere Gesundheitsprodukte“ bisher mehr als 1.200 Arzneimittelzulassungen mit über 380 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment an Arzneimitteln, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt.

Immobilienaktien mit teilweise desaströsen Kursentwicklungen. Einstiege erreicht? FFO-Multiple und Zinsbindungsdauer als Messlatte.:

Im Segment „Pflanzliche Extrakte“ verfügt Dermapharm mit der spanischen Euromed S.A. über einen global führenden Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-, Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie. Ergänzt wird das Segment seit Beginn des Jahres 2022 durch die deutsche C³-Gruppe, die natürliche und synthetische Cannabinoide entwickelt, produziert und vermarktet. Die C³-Gruppe ist Marktführer für Dronabinol in Deutschland und Österreich. Im Januar 2023 wurde das Segment durch die Arkopharma, Marktführer für pflanzliche Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel in Frankreich, gestärkt.

Das Geschäftsmodell von Dermapharm umfasst überdies ein Segment „Parallelimportgeschäft“, das unter der Marke „axicorp“ betrieben wird. Ausgehend vom Umsatz gehörte axicorp in 2022 zu den vier umsatzstärksten Parallelimporteuren in Deutschland.