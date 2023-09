Dermapharm: Potenzial von +33,65%

Die Aktie von Dermapharm hat nach Ansicht der Analysten noch nicht ihr volles Potential erreicht. Das Kursziel liegt bei 57,63 EUR und somit um +33,65% über dem aktuellen Wert.

• Am 11.09.2023 ging die Dermapharm-Aktie um -1,19% zurück.

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 57,63 EUR.

• Der Durchschnitt des Guru-Ratings für das Unternehmen ist nun auf 4,00 gestiegen.

Gestern sank der Kurs der Dermapharm-Aktien an den Finanzmärkten um -1,19%, was sich in einer negativen Entwicklung von insgesamt -3,71% innerhalb einer Woche widerspiegelt. Dies lässt vermuten, dass der Markt derzeit etwas pessimistisch eingestellt ist.

Obwohl es zu dieser Entwicklung kam: Die Meinung aller Bankanalysten ist eindeutig: Das aktuelle Kurspotenzial liegt bei einem mittelfristigen Zielwert von 57,63 EUR mit einem geschätzten Anstieg...