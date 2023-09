Dermapharm: Potenzial von 27,78% - Kursziel bei 57,63 EUR

Die Dermapharm-Aktie ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 57,63 EUR mit einem möglichen Kurspotenzial von +27,78%.

• Dermapharm steigt um +1,99%

• Guru-Rating jetzt bei 4,00 nach 4,00

• Anteil optimistischer Analysten liegt bei +77,78%

Am gestrigen Tag verzeichnete die Dermapharm-Aktie einen Anstieg von +1,99%. In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse jedoch um -6.63%, was auf eine momentane pessimistische Marktlage hindeutet.

Laut Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 57.63 EUR und somit ein mögliches Potenzial für Investoren in Höhe von +27.78%. Zwei Analysten bewerten sie als “stark kaufenswert”, fünf weitere als “kaufenswert”. Zwei Experten haben sich neutral positioniert und stufen sie als “haltenswert” ein.

Das positive Bild wird durch...