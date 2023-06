Dermapharm: Potenzial für Wertsteigerung im Kurs

Die Aktie von Dermapharm wurde von Analysten als unterbewertet eingestuft und hat ein mittelfristiges Kursziel von 53,55 EUR. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,15%.

• Dermapharm-Aktie mit +0,23% am 27.06.2023

• Guru-Rating bleibt bei 4,00

In den letzten fünf Handelstagen hat die Aktie einen Verlust in Höhe von -1,30% verzeichnet. Die Stimmung an der Börse ist demnach relativ pessimistisch.

Allerdings sehen zwei Analysten die Aktie als “starken Kauf” und fünf weitere geben ihr ein “Kauf”-Rating. Zwei Experten bewerten sie neutral mit “halten”. Insgesamt sind damit +77,78% aller Analysten optimistisch gestimmt.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,00.