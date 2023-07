Dermapharm: Potenzial für Kursanstieg - 57,63 EUR als Kursziel

Die Aktie von Dermapharm hat laut Analysten derzeit ein ungenutztes Potenzial. Das tatsächliche Kursziel liegt um +33,40% höher als der aktuelle Wert.

• Am 21.07.2023 verzeichnete die Aktie von Dermapharm einen Rückgang um -0,37%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 57,63 EUR

• Das Guru-Rating bleibt bei einem Stand von 4,00

Gestern erfuhr die Aktie eine Abnahme am Finanzmarkt in Höhe von -0,37%. Infolgedessen belaufen sich die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage – sprich einer vollständigen Woche – auf +2,08%. Zurzeit scheint es also relativ optimistisch zu sein.

Obwohl dies so ist; ob das Bankhaus-Analysten-Team solch eine Entwicklung antizipiert hatte oder nicht ist noch unklar. Was jedoch klar ist: Die Stimmung im Markt präsentiert sich eindeutig.

Momentan beträgt das Kursziel für Dermapharm genau 57,63 EUR.

