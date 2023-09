Dermapharm: Potenzial für 57,63 EUR

Die Aktie von Dermapharm schneidet aktuell laut Analysten nicht gut ab. Das wahre Kursziel liegt um +33,65% über dem aktuellen Kurs.

• Dermapharm: -1,19% am 11.09.2023

• Mittelfristiges Kursziel von 57,63 EUR

• Guru-Rating bei nunmehr 4,00

Dermapharms Aktienkurse fielen gestern um -1,19%. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage zeigen eine negative Entwicklung von insgesamt -3,71%. Allgemein herrscht momentan pessimistische Stimmung auf dem Markt.

Ob diese Entwicklung im Vorfeld bereits erwartet wurde? Bankanalysten sehen das Unternehmen als unterbewertet an und glauben an ein mittelfristiges Kursziel von 57,63 EUR. Sollten sie Recht behalten bietet sich Investoren ein Potential in Höhe von +33,65%.

Trotzdem halten nicht alle Analysten diese Einschätzung nach den jüngsten schwachen Trends für realistisch. Zwei Experten...