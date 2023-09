Dermapharm: Potenzial auf 57,63 EUR

Die Dermapharm-Aktie ist laut Experten aktuell nicht korrekt bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +33,65% über dem aktuellen Kurs.

• Der gestrige Handelstag brachte eine Performance von -1,19%

• Das mittelfristige Kursziel für Dermapharm beträgt 57,63 EUR

• Das Guru-Rating von Dermapharm hat sich bei 4,00 stabilisiert

Das Finanzunternehmen verzeichnete in der vergangenen Woche einen Verlust von -3,71%, wodurch die Stimmung am Markt pessimistisch erscheint. Obwohl dies den Analysten in den Bankhäusern überraschend sein dürfte, gibt es weiterhin eine deutlich positive Einschätzung zur Aktie.

Die Bankanalysten schätzen das mittelfristige Potenzial der Aktie auf ein Kursziel von 57,63 EUR. Demzufolge eröffnet sich für Investoren aktuell ein Potential von +33,65%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese optimistische...