Dermapharm: Kursziel von 57,63 EUR laut Analysten nicht korrekt bewertet

Die Aktie des Arzneimittelherstellers Dermapharm hat gestern an der Börse einen Rückgang von -0,37% verzeichnet. Damit ergibt sich in den letzten fünf Handelstagen eine Gesamtperformance von +1,22%, was auf eine aktuell relativ optimistische Marktlage hindeutet.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 57,63 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft, würde sich ein Potential für Anleger in Höhe von +33,90% ergeben. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen zwei Analysten den Kauf der Aktie und weitere fünf bewerten sie als “Kauf”. Zwei weitere Experten halten ein Investment im Moment für angemessen. Insgesamt sind somit +77,78% der Analysten noch optimistisch bezüglich Dermapharm’s Entwicklung.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einer...