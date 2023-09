Dermapharm: Kursziel von 57,63 EUR lässt auf ein Potential von +50,16% schließen

Die Aktie des Pharmaunternehmens Dermapharm ist nach Ansicht von Analysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 57,63 EUR und damit um +50,16% über dem aktuellen Wert.

• Dermapharm hat am 25.09.2023 -2,93 % verloren

• Das Guru Rating erhöht sich auf 4,00

• Zwei Experten empfehlen die Aktie als starken Kauf

In der jüngsten Handelswoche sank der Kurs um insgesamt -6,30%, wodurch die Stimmung am Markt pessimistischer wurde. Allerdings sind laut Bankanalysten die langfristigen Aussichten positiv und es wird erwartet, dass der Kurs in Zukunft steigen wird.

Von den neun Analysten empfehlen zwei einen starken Kauf und fünf einen Kauf der Aktien.

Weitere zwei Experten setzen das Bewertungslevel auf “halten”. Besonders hervorzuheben ist hierbei jedoch ein Anteil von +77,78% an optimistischen...